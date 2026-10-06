Centros médicos en República Democrática del Congo se acercan al límite de atención por ébola

República Democrática del Congo

Un informe proporcionado por la Organización Mundial de Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, confirma 8.442 casos y más de 4.080 muertes relacionadas con la enfermedad del ébola.

Mientras que los centros de tratamiento en Kivu del Norte, en República Democrática del Congo, concentran el 40% de los nuevos casos confirmados en el país, la organización no gubernamental ‘Médicos Sin Fronteras’ alertó sobre el límite de capacidad al que estaría llegando la provincia del país.

La situación humanitaria del país cada día se agrava más. Un centro de tránsito en Ituri ha sufrido afectaciones por un incendio, en Kigonze un campamento ha quedado abandonado, la violencia ha restringido el acceso a varias zonas de salud y dos trabajadores han sido asesinados en Kivu del Norte.

“Ha sido una lucha enorme crear centros de tránsito y centros de tratamiento del ébola. (...) Así que, cuando perdemos un centro, significa que perdemos capacidad, perdemos inversión y tenemos que empezar de nuevo. Y, sobre todo, significa que las personas no acceden a la atención que realmente necesitan”, comentó Julien Harneis, alto funcionario para la respuesta del ébola de la ONU.

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Las condiciones que afectan la región

Desde la declaración de emergencia de salud pública a mediados de mayo, el brote se ha extendido a siete provincias afectando directamente a Ituri como el epicentro del brote, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Ubangí.

A pesar de que Kivu del Norte concentró el 24% de los nuevos casos registrados a finales de agosto de este año, el país ha presentado otras circunstancias que estarían retrasando las respuestas frente al brote:

La infraestructura de salud limitada: El escaso acceso a la atención médica, los servicios de diagnóstico y laboratorio, los suministros para el control y prevención de infecciones, dificultan más la detención del brote. Los conflictos que ocurren en la zona crean problemas de seguridad y complican el rastreo de contactos, la prevención y el control de infecciones. La falta de equipos de protección, han generado que los trabajadores de la salud se infecten al tratar a los pacientes. El aumento del riesgo de propagación del brote en Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y otras áreas por las frecuentes movilizaciones y viajes fronterizos. La falta de confianza en el Gobierno y la desinformación hacen más difícil comunicar la situación del ébola.

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El brote del ébola en África

El ébola es causado por el virus Bundibugyo. El brote registrado desde mayo de 2026 se ha convertido en el más letal presentado en República Democrática del Congo, superando la emergencia de 2018-2020 que registró 3.481 casos y 2.299 muertes, según los datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI).

Además de ser el segundo después de la epidemia de ébola de 2014-2016 en África Occidental, que dejó más de 28.600 personas infectadas y 11.000 muertes registradas en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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