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05 oct 2026 Actualizado 12:43

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Bogotá

Ya están abiertas las matrículas para colegios oficiales en Bogotá

Bogotá tiene oferta educativa para los grados de primera infancia, educación básica y media, así como educación para jóvenes y adultos.

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa(Thot)

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa
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Desde este 5 de octubre y hasta el 23 de diciembre, quienes deseen un cupo para 2027 en los colegios públicos de la ciudad podrán solicitarlo a través de la página web www.educacionbogota.edu.co o en https://matriculas.educacionbogota.edu.co/

En un proceso gratuito, que se realiza de forma virtual y no requiere intermediarios, las personas interesadas podrán conocer la oferta educativa disponible en la página www.educacionbogota.edu.co en donde pueden seleccionar el cupo que se ajuste a sus necesidades y el sistema realizará la asignación directa una vez se diligencie la información requerida y se confirme el proceso.

A partir del 13 de octubre y hasta el 18 de diciembre, ya con el cupo asignado, deben ingresar a la página web para realizar la pre-matrícula y formalizar la matrícula realizando el cargue de los documentos. Las personas que no realicen la formalización en las fechas mencionadas podrán hacerlo directamente en los colegios elegidos entre el 14 y el 29 de enero del próximo año.

Es importante señalar que la formalización de la matrícula, que contempla la entrega y verificación de los documentos del estudiante, es fundamental para oficializar la vinculación al colegio elegido. De no realizarse, el cupo será liberado y podrá ser asignado a otro estudiante.

Si el cupo que requiere es para primera infancia recuerde que los niños pueden matricularse e ingresar a educación inicial en cualquier momento del año. Para solicitar cupo nuevo para prejardín, jardín o transición en los colegios oficiales los padres o acudientes deben ingresar a www.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario.

Población priorizada atentos a los resultados

En una primera etapa, la Secretaría de Educación habilitó la solicitud de cupos para poblaciones priorizadas. Desde el pasado 30 de septiembre, esas poblaciones pueden consultar en la página web los resultados de la asignación, así mismo recibirán mensaje de texto y correo electrónico en las direcciones registradas en el formulario de solicitud.

Una vez asignado el cupo, las familias cuentan con 8 días hábiles para aceptarlo o rechazarlo, de lo contrario, el cupo será liberado. Si aceptan el cupo, a partir del 13 de octubre de 2026,continuarán realizando la prematrícula virtualmente en www.matriculas.educacionbogota.edu.co

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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