Lanzan plan de choque con cajas estacionarias para la disposición de basura en San Victorino

La estrategia comenzará el 5 de octubre con la instalación de dos cajas estacionarias y acciones de cultura ciudadana, urbanismo táctico y embellecimiento del espacio público para recuperar la Plazoleta de la Mariposa.

La Alcaldía de Bogotá a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos puso en marcha el piloto de transformación del sector de San Victorino para que la basura no sea protagonista en esta zona.

Como parte de este piloto se instalarán dos cajas estacionarias destinadas exclusivamente a la recepción de basura ordinaria generada por la actividad comercial del sector y sus alrededores.

De acuerdo con la UAESP, la propuesta fue diseñada bajo criterios de mínima intervención y respeto por el patrimonio del Centro Histórico de Bogotá. Por ello, “las cajas estacionarias corresponden a infraestructura completamente móvil y la intervención no contempla excavaciones, perforaciones, anclajes ni modificaciones permanentes sobre el espacio público o los elementos patrimoniales existentes. Del mismo modo, la pintura utilizada para el urbanismo táctico será temporal y removible”.

Las cajas estacionarias permanecerán en operación de lunes a sábado hasta el 6 de diciembre de 2026, periodo durante el cual la UAESP realizará el seguimiento técnico y operativo del proyecto para evaluar su funcionamiento, la aceptación por parte de la ciudadanía y su contribución al mejoramiento de las condiciones de limpieza y del espacio público.