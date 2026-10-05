Autoridades en Bogotá lograron 50 capturas, 35 allanamientos y la incautación de más de 20 armas

A través de labores de vigilancia y 35 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal y Barrios Unidos, se logró afectar a estructuras criminales y personas dedicadas a presuntos delitos como el tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, extorsión, homicidio y estafa.

Los resultados de la última semana de septiembre

En la localidad de Barrios Unidos, fueron capturados cinco ciudadanos dedicados presuntamente al hurto a personas; durante el procedimiento se les incautó un arma de fuego y se inmovilizó un vehículo.

Así mismo, en Fontibón, se logró la captura de cinco presuntos delincuentes que ingresaron a un establecimiento de comercio y, mediante el uso de armas de fuego, hurtaron licor y otros elementos avaluados en 40 millones de pesos.

Además, en el aeropuerto El Dorado, fue capturado mediante orden judicial un hombre de 32 años. El detenido sería el presunto responsable de participar en el secuestro y tortura de un taxista en el barrio Juan XXIII de Buenaventura, el pasado 24 de febrero de 2023. Por la liberación de la víctima, los captores exigían a su familia 500 millones de pesos.

Así mismo, en la localidad de Kennedy fue capturado alias ‘Marciano’. Tras la desarticulación del grupo delincuencial ‘La Firma’, esta persona habría asumido el control territorial del tráfico de estupefacientes en el sector de Roma. Durante su captura, se le incautaron dos armas traumáticas, munición, cinco kilogramos de marihuana y dinero en efectivo.