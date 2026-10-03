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03 oct 2026 Actualizado 16:14

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Reportan fallas en el servicio de energía eléctrica y retrasos en vuelos por lluvias en Montería

Las autoridades ambientales advirtieron que las lluvias continuarán durante este primer fin de semana del mes de octubre. En ese sentido, recomendaron a los entes territoriales intensificar las labores de monitoreo

Fuertes lluvias en Córdoba. Foto: prensa Afinia.

Fuertes lluvias en Córdoba. Foto: prensa Afinia.

Fuertes lluvias en Córdoba. Foto: prensa Afinia.
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Las fuertes lluvias registradas en gran parte del departamento de Córdoba generaron emergencias en varios municipios.

En el caso de Montería, el aeropuerto Los Garzones informó que estaba operando con baja visibilidad y que había presentado retraso en dos vuelos. Aunque sigue lloviendo en la ciudad, la terminal aérea sostuvo que hacia las 8:25 a.m. de este 3 de octubre se lograron reactivar las salidas y llegadas de aeronaves.

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El clima ha mejorado, por lo que reactivamos las salidas y llegadas”, informó el aeropuerto Los Garzones a través de la red social X.

Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella preside este 3 de octubre la inauguración de la ruta Montería - Panamá.

Mientras, la empresa Afinia reporta afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en municipios como Cereté, San Carlos, San Pelayo y Ciénaga de Oro.

Las autoridades ambientales advirtieron que las lluvias continuarán durante este primer fin de semana del mes de octubre. En ese sentido, recomendaron a los entes territoriales intensificar las labores de monitoreo.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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