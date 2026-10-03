Gobierno Nacional anuncia $140.000 millones para atender emergencia por el frente frío en Sucre

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Montería

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el departamento de Sucre contaría con una asignación de recursos que alcanzaría los $140.000 millones para atender la emergencia que dejó el frente frío registrado el pasado mes de febrero.

“Sucre contará con $140.000 millones correspondientes al 14% de cerca de un billón de pesos destinados a los departamentos afectados. Esos recursos tendrán acompañamiento técnico y vigilancia para que se conviertan en soluciones, en obras, no en burocracia y corrupción. Vamos a ayudarle a Sucre, pero vamos a hacer vigilancia de cada peso que se mande. Yo no soy un presidente irresponsable que mira hacia otro lado, yo voy a estar aquí para que esos recursos se conviertan en las obras que necesitan los sucreños”, afirmó el presidente de la Espriella en medio de un consejo de seguridad realizado este 2 de octubre en Sucre.

Cabe recordar que el frente frío ocasionó graves inundaciones que dejaron más de 30.000 familias damnificadas en el departamento. Los municipios más afectados fueron Coveñas, Tolú, San Onofre, Guaranda, Majagual, San Benito Abad y otros.

El jefe de Estado también sostuvo que el departamento tendrá intervenciones en temas como erosión costera, vías, educación y salud.

“No encontramos la olla raspada porque hasta la olla se llevaron, pero hay toda la voluntad para reivindicar a este departamento que históricamente ha sido abandonado por el centralismo bogotano”, concluyó.