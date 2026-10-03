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03 oct 2026 Actualizado 14:18

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“Designaré un gerente encargado solo de ‘Caregato’ para que resuelva ese problema: De la Espriella

El jefe de Estado hizo el anuncio al término de un consejo de seguridad realizado en Sucre el pasado 2 de octubre

“Voy a designar un gerente encargado solo de ‘Caregato’ para que resuelva ese problema: Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia de la República.

“Voy a designar un gerente encargado solo de ‘Caregato’ para que resuelva ese problema: Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia de la República.

“Voy a designar un gerente encargado solo de ‘Caregato’ para que resuelva ese problema: Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia de la República.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el boquete ‘Caregato’ en el río Cauca tendrá una nueva intervención. Esta vez, se designaría un gerente para atender el punto crítico que ha mantenido inundaciones en varios municipios que integran la subregión de La Mojana, especialmente los del departamento de Sucre.

Vamos a articular a las entidades responsables y voy a designar un gerente encargado solo de ‘Caregato’ para que me resuelva ese problema y se acabó, porque lo vamos a hacer. Voy a buscar la plata, lo que haya que hacer, cooperación internacional, pero de que la encuentro, la encuentro, como que me llamo Abelardo de la Espriella, porque la gente no puede seguir esperando y dependiendo de que suba o no el nivel o de que ‘Caregato’ deje pasar el agua o no”, expresó el jefe de Estado.

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“Francamente eso es un desastre, un acto inhumano con toda nuestra gente y tenemos la posibilidad de reivindicarlo porque este gobierno, este presidente tiene toda la voluntad política para resolver el problema de ‘Caregato’. Fui en campaña y con la ayuda de Dios voy a volver a ‘Caregato’ a inaugurar la obra para que resuelva ese problema que tanto afecta a los lugareños de La Mojana”, agregó.

Cabe recordar que la subregión de La Mojana es integrada por 11 municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. El boquete ha recibido millonarias inversiones, pero el problema de las inundaciones se ha mantenido.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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