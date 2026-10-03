Presidente Abelardo de la Espriella inauguró la ruta Montería – Panamá

Montería

En medio de las fuertes lluvias registradas este 3 de octubre en Montería, el presidente Abelardo de la Espriella, inauguró la ruta que conectaría a la capital de Córdoba con Panamá. La operación del destino internacional estará a cargo de Satena, a partir de la fecha.

“Esta conexión acerca al departamento con nuevos mercados y al mismo tiempo permite mostrar mejor lo que esta tierra maravillosa y mágica tiene para ofrecer: turismo, producción, talento y enormes posibilidades de inversión”, expresó el presidente De la Espriella.

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“Mi compromiso es llevar más oportunidades a las regiones, porque es aquí donde está buena parte de la fuerza productiva de la república, del talento y del potencial que Colombia todavía no ha aprovechado suficientemente y que en la patria milagro vamos a explotar como nunca antes se ha hecho”, agregó.

El jefe de Estado aseguró que ahora el nuevo reto sería conectar a Montería con Estados Unidos.

“Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami. A trabajar en eso 24 horas desde ya, porque vamos a llevar una ruta directa desde Montería a Miami para conectar a Córdoba con los Estados Unidos de Norteamérica”, resaltó.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se afirmó que ahora el reto sería consolidar la ruta para que no sea cerrada y se mantenga.

El presidente De la Espriella continuará su agenda en Córdoba este 3 de octubre en el barrio La Pradera, suroriente de Montería, donde será inaugurado un estadio de béisbol.