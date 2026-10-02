¿Importan o no los amistosos para Colombia? El Pulso del Fútbol, 2 de octubre de 2026 00:00:00 51:26 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia en la previa del partido amistoso ante Paraguay. Steven dijo: “Más allá de que me parezcan atravesados los amistosos, hay una posición que se quedó sin jugadores, que es la de volante creativo, y hay que buscarla entre los que están convocados”. Sobre el tema César agregó: “Yo no hablo de un ’10′, pero si hay que ver jugadores o esquemas que puedan complementar la ausencia de James y Juan Fernando Quintero”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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