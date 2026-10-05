El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate de congresistas: ¿Corralejas y corridas de toros son tradición o maltrato animal?

El senador del Centro Democrático Alirio Barrera, y la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, debatieron en 6AM W sobre el proyecto de acto legislativo que para revivir las corridas de toros en Colombia.

Además, se pronunciaron sobre el maltrato a un toro en las corralejas en Sabanalargo, Atlántico, al que le quemaron sus cuernos con pólvora mientras corría por la arena.

Aunque la “Ley No Más Ole” ya prohibió las corridas de toros y otras prácticas, lo que entrará en vigencia a partir del 22 de julio de 2027; el senador Barrera busca, con 33 firmas, lograr que esa prohibición no vea la luz.

Escuche el debate completo aquí: