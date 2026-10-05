Murió Dennis Hastert, expresidente republicano de la Cámara de EE.UU. que estuvo preso
Hastert murió a sus 84 años y fue uno de los representantes que más tiempo ocupó el cargo.
El expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, falleció el fin de semana a sus 84 años por causas naturales en su casa.
Haster, fue uno de los representantes que más tiempo ocupó el cargo y posteriormente admitió haber abusado sexualmente de menores de edad cuando era entrenador de lucha libre en una escuela secundaria.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...