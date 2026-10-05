Embalses de Cundinamarca superan el 94 % de su capacidad, pero CAR alerta por sequía

La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) informó que los sistemas de regulación hídrica del centro del país registraron niveles favorables de almacenamiento al cierre de septiembre. Sin embargo, la CAR advirtió que no hay que bajar la guardia ante los pronósticos de una fuerte temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

Con corte al 30 de septiembre, el sistema Chingaza registró un promedio de almacenamiento del 94 % de su capacidad, mientras que el Agregado Sur alcanzó el 101 %. Por su parte, los embalses del Agregado Norte, El Neusa y El Sisga presentaron niveles superiores al 85 %.

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El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó que los volúmenes actuales han permitido una operación controlada y satisfactoria de las descargas, pero insistió en la necesidad de mantener un uso responsable del agua.

“Relajarnos ante la amenaza de una supersequía sería un error crítico, pues aunque los números hoy dan tranquilidad al territorio, no es prudente desconocer los pronósticos anunciados frente a la intensificación del fenómeno de El Niño”, afirmó Ballesteros.

¿Cómo están los embalses de Cundinamarca?

Durante las últimas cuatro semanas, los embalses: El Neusa, El Sisga y El Hato, mostraron una tendencia equilibrada, aunque mostraron leves descensos en la segunda mitad del mes debido a la ausencia de precipitaciones.

Una situación similar se presentó en los embalses Chuza y San Rafael, que hacen parte del sistema Chingaza, así como en Chisacá y La Regadera, del Agregado Sur, administrados por la Empresa de Acueducto de Bogotá. En estos sistemas se observaron tendencias incrementales relacionadas con las lluvias provenientes de la región oriental.

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CAR alerta por posible desabastecimiento en 35 municipios

La entidad recordó que recientemente advirtió sobre un posible riesgo de desabastecimiento de agua en 35 municipios de Cundinamarca, debido a la disminución de los caudales de las fuentes que abastecen los sistemas de acueducto rurales y urbanos.

Ante este escenario, señaló que será necesario revisar las concesiones de agua otorgadas en estas zonas, con el objetivo de garantizar que la prioridad sea el consumo humano.

A esto se suma el fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia en las 14 regiones de la jurisdicción de la CAR, con el propósito de evitar prácticas ilegales de captación o uso del recurso que puedan poner en riesgo el acceso al agua de las comunidades.

Por último, insistió en que el consumo responsable debe mantenerse tanto en los hogares como en las industrias, especialmente ante los pronósticos de una temporada seca que podría empeorar en los próximos meses.