Capturado delincuente dedicado a robar joyas en Usaquén: se había llevado unos aretes de oro

Uniformados de la estación de Policía Usaquén, lograron la captura de un hombre de 58 años por el presunto delito de hurto.

Los hechos se presentaron en la calle 127 con carrera 20, cuando una patrulla de vigilancia fue alertada por la comunidad sobre un robo. De manera inmediata, los policías se trasladaron al lugar, donde observaron a un sospechoso que huía y, con apoyo de la ciudadanía, lograron interceptarlo y capturarlo.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, este hombre presuntamente había hurtado unos aretes de oro a la víctima mediante la modalidad de raponazo.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.