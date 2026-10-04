Los retos de Jaime Eduardo Reyes como director la antigua Mina La Colosa en Cajamarca, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que el economista y experto en desarrollo regional, Jaime Eduardo Reyes asumió como director del Proyecto Tolima, antes Mina La Colosa, ubicado en el municipio de Cajamarca, Tolima adquirido a comienzos del año 2026 por parte de la empresa Mineros S.A., compañía que busca reactivar este megaproyecto de exploración que podría ser uno de los depósitos de oro más grandes del mundo, el cual está inactivo desde el año 2017.

Jaime Eduardo Reyes fue diputado del Tolima, secretario de Agricultura del Tolima, profesor universitario y un hombre muy cercano a los gremios económicos de la región, incluso se venía desempeñando como presidente de la Asociación Para el Desarrollo del Tolima ADT ProTolima.

Reyes Martínez asumió el rol como director de Proyecto Tolima desde el pasado primero de octubre, en la primera semana del mes adelantará una inducción en la compañía Mineros S.A. para luego ponerse al frente de los retos que tiene en la región esta empresa, entre los que se encuentra la reactivación de la conocida como Mina La Colosa.

La compañía Mineros S.A. anunció en el mes de marzo que adquirió el proyecto sobre una base libre de caja, libre de deuda y con capital de trabajo neto en cero. La contraprestación consiste en USD$10 millones pagaderos en efectivo al cierre y en contraprestación contingente de hasta USD$60 millones, vinculada al tonelaje total de mineral autorizado en un ‘plan de trabajo y obras’ y una licencia ambiental aprobada”.

El principal reto de Jaime Eduardo Reyes al frente del proyecto Tolima

No solo será la oposición por parte de líderes ambientales en el departamental al proyecto de exploración y futura explotación de uno de los posibles yacimientos de oro más grandes del mundo, el primer reto es la batalla jurídica que emprendió el pasado mes de agosto la compañía Mineros S.A. para tumbar el acuerdo del Concejo del municipio de Cajamarca que restringió las actividades mineras en 33 predios que eran de propiedad de la compañía AngloGold Ashanti anterior propietaria del proyecto.

Mineros S.A.S. expuso en su momento una serie de argumentos para tumbar el acuerdo en medio de un proceso de conciliación. Sin embargo, advierte que este es el primer paso de una posible demanda para derogar el acto administrativo.

“Respetuosamente solicito que, en los términos de la ley, el señor Procurador Delegado convoque al Municipio de Cajamarca, Tolima - Concejo Municipal de Cajamarca a una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho ante su Despacho, con el fin de precaver la eventual iniciación de una demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento”, advierte Mineros.

Caracol Radio conoció que durante el mes de octubre se espera que se adelante esta conciliación ante la Procuraduría en la que se tendrán que ver cara a cara los concejales del municipio de Cajamarca y las directivas de la empresa Mineros S.A.