Arroceros del Tolima aseguran que se están quebrando y el Gobierno no tiene políticas claras

Ibagué

Arroceros del Tolima aseguran que se debe ir replanteando el cultivo de este cereal, debido a que los efectos del cambio climático y la entrada desde el 2030 del producto al país con arancel 0 los va a terminar de quebrar.

El empresario arrocero, Juan Pablo Rodríguez, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que, será muy difícil competir con el arroz que llegue de los estados Unidos y de países que integren la CAN entre ellos Ecuador cuando el arancel sea 0, por lo que asegura que el gremio debe ir replanteando que otros productos cultivar.

“Es muy preocupante, estamos trabajando a pérdida, además tenemos el fenómeno del niño que tiene muy golpeada la economía agrícola del departamento. Creo que Ibagué y el Tolima debe replantear a qué cultivos nos tenemos que ir pasando”, dijo Juan Pablo Rodríguez.

El empresario aseguró que en países como Estados Unidos el sector agropecuario tiene subsidios lo que hará que imposible competir, mientras que el Gobierno Nacional en el país no tiene presupuesto.

“Nos estamos quebrando, el departamento va a sufrir una gran crisis, debemos transfórmanos al cultivo de la palma, el café como en Brasil sobre el nivel del mar, hay que mirar, pero no veo una idea clara desde el Gobierno Nacional o Departamental”, destacó.

Por otra parte, el empresario, Juan Pablo Rodríguez, aseguró que se necesita un diálogo con el Gobierno Nacional para que se tengan políticas claras para el gremio, esto antes de un paro, porque se debe buscar conciliar.

“Más que incentivos, necesitamos políticas claras, el Gobierno Nacional no tiene la capacidad económica para dar subsidios y eso no es sano, lo sano son políticas claras en las que se establezca qué cultivos van a quedar, cuánta área se puede sembrar y que haya pólizas a las cosechas”, destacó.

Finalmente, hizo un llamado a regular el valor del Tasa de Uso de Agua, porque se convierte en un golpe fuerte a los costos de producción del sector arrocero en el Tolima.

Según cifras de la Gobernación en el Tolima hay cerca de 4.870 productores de arroz ubicados en 11 municipios del departamento que generan empleo y dinámica económica para la región.