Soatá declara alerta máxima por desabastecimiento de agua ante El Niño

El alcalde de Soatá, Wolberth Vargas indicó que desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá está aportando un carrotanque para abastecer de agua a las veredas.

Soatá

El municipio de Soatá se encuentra en alerta máxima por desabastecimiento de agua, ante los efectos del Fenómeno de El Niño. Aunque la principal fuente hídrica que abastece al casco urbano mantiene, por ahora, un nivel que permite garantizar el servicio sin racionamientos, la situación ya afecta a algunas zonas rurales.

El alcalde de Soatá, Wolberth Vargas, señaló que las veredas El Altillo y El Espinal presentan dificultades en sus acueductos, por lo que ha sido necesario trasladar agua mediante carrotanques.

“Nosotros estamos en una situación de alerta máxima debido a este Fenómeno del Niño. Nuestra fuente principal de abastecimiento de agua del municipio está muy bien, en este momento la estamos cuidando muchísimo y hasta ahora no hemos tenido que tener racionamiento”, dijo Vargas.

El mandatario agradeció el apoyo de la Gobernación de Boyacá, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento, así como de los bomberos voluntarios de Suatá, quienes han apoyado el abastecimiento de las comunidades afectadas.

“En dos veredas, lo que es la vereda del Altillo y la vereda del Espinal, hemos tenido desabastecimiento de los acueductos rurales y nos ha tocado llevarles un carro tanque. También tenemos el apoyo de los bomberos voluntarios del municipio de Suatá, que con el carro tanque hemos estado abasteciendo las dos veredas”, agregó el mandatario.

Medidas para proteger el agua

Vargas señaló que el municipio decretó la calamidad pública como medida preventiva y pidió a la comunidad hacer un uso responsable del recurso, con acciones como evitar el lavado de vehículos y reducir el consumo innecesario.

“Sacamos un decreto de calamidad pública debido a la condición crítica en que estamos. Hay que requerirle a la gente el cuidado con el agua, tener autocontrol, que no lavemos vehículos y todo este proceso que es muy importante para el cuidado del agua y de nuestras fuentes hídricas”, expresó.

Además, se adelantan trabajos de optimización de varios acueductos rurales y se gestiona maquinaria para construir cerca de 20 reservorios que permitan almacenar agua y apoyar a las comunidades campesinas de las zonas más afectadas.