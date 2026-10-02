SENA reporta avance de nueva sede y anuncia primera TecnoAcademia de Boyacá

El director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, se refirió durante su visita a Tunja a los proyectos que la entidad desarrolla en la ciudad y señaló que ya ha realizado cuatro visitas para revisar el avance de las iniciativas. Entre los proyectos destacados está la nueva sede Curubal-Manzanares, que supera el 40 % de ejecución.

Además, también se informó que el próximo año comenzará a funcionar la primera TecnoAcademia de Boyacá. El proyecto estará ubicado en el colegio INEM Carlos Arturo Torres de Tunja y hace parte de las iniciativas de formación tecnológica que la entidad proyecta para el departamento.

El director general del SENA también señaló que se están estudiando alternativas para el proyecto relacionado con el antiguo terminal de Tunja. El objetivo, de acuerdo con el reporte, es continuar revisando las posibilidades para este espacio y definir las alternativas correspondientes.

La entidad aseguró que continuará haciendo seguimiento a los proyectos que se encuentran en marcha en la capital boyacense. El director general del SENA manifestó que Tunja representa un escenario importante para la institución y que mantendrá las visitas para revisar el desarrollo de las iniciativas. En el audio suministrado no se identifica el nombre del director general, por lo que no se incorpora un nombre que la fuente no proporciona.