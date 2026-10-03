Boyacá invertirá $4.213 millones en movilidad para la fuerza pública

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo el anuncio de la inversión para la fuerza pública del departamento durante el cambio de mando de los comandantes de Policía de Boyacá y la Policía Metropolitana de Tunja /Foto: Caracol Radio.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció una nueva inversión de 4.213 millones de pesos durante 2026para fortalecer la movilidad de la fuerza pública en el departamento. Los recursos permitirán adquirir motocicletas, camionetas y vehículos destinados a apoyar las labores operativas.

“Gracias al trabajo articulado con la Dirección Nacional de Policía y a la gestión de nuestro comandante también van a llegar 14 motocicletas nuevas al departamento de Policía de Boyacá, pero vamos por más. En este momento tenemos adjudicada la compra de 7 camionetas 4x4 y 4 NPR”, señaló el Gobernador.

El mandatario agregó que durante este mes avanzará el proceso para adquirir otras 17 motocicletas. Según explicó, parte de esta nueva movilidad será destinada al GOES de la Policía de Boyacá y a la Policía Metropolitana de Tunja, que actualmente suman 150 unidades en el departamento.

“En estos casi tres años de gobierno hemos invertido más de 10.800 millones de pesos en movilidad para nuestra fuerza pública entre motocicletas, vehículos especializados y camionetas. Es la inversión más grande en movilidad para nuestra fuerza pública en la historia reciente de Boyacá”, afirmó el mandatario.

Amaya señaló que, además de la compra de vehículos, la Gobernación ha destinado recursos para el arrendamiento de automotores con el propósito de atender las necesidades operativas de diferentes unidades de la fuerza pública.

“Durante estos casi 3 años hemos destinado más de 2.231 millones de pesos al arrendamiento de vehículos para apoyar las necesidades de nuestra fuerza pública, especialmente para fortalecer la movilidad del Ejército en el norte del departamento, la Sijín y la Sipol”, añadió.

Finalmente, el gobernador sostuvo que estas inversiones buscan entregar herramientas para el cumplimiento de las labores de seguridad y apoyar la capacidad de respuesta de los uniformados en el territorio.

“Estos recursos tienen un propósito, que nuestros policías y nuestros soldados tengan una herramienta necesaria para cumplir su misión y nuestra gente pueda vivir tranquila”, finalizó.