Alcaldesa de Duitama se pronuncia tras homicidio de joven de 26 años

La mujer de 26 años llevaba dos días en la vivienda en la que fue hallada sin vida en la ciudad de Duitama / Foto: Defensa Civil de Duitama.

Duitama

El homicidio de una joven de 26 años, quien fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la Carrera 10ª con Calle 9ª de Duitama, continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades. La alcaldesa Rocío Bernal señaló que la Administración Municipal trabaja de manera articulada con la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido y ubicar al responsable.

“El homicidio está todavía en materia de investigación, no podemos hablar mucho más allá de ello, pero estamos aunando esfuerzos junto con la Policía Nacional para encontrar al responsable de esta situación, de este hecho tan lamentable para nuestra ciudad”, indicó la mandataria.

La alcaldesa manifestó que, hasta el momento, no se cuenta con información que permita establecer el motivo del crimen. Sin embargo, aseguró que la persona señalada ya habría sido identificada y es buscada por las autoridades.

“Hasta el momento no tenemos ningún historial, ninguna denuncia, ningún elemento que nos permita saber por qué se produjo el hecho. Lo que sí tenemos claro es que el sujeto en mención ya de alguna u otra manera ha sido identificado y estamos en la búsqueda justamente para validar por qué se presenta esta situación tan lamentable”, explicó Rocío Bernal.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la situación de la hija menor de la víctima, quien, según la alcaldesa, habría encontrado a su madre sin vida. Ante esta situación, se activó la atención institucional con profesionales de las secretarías de Salud e Integración Social.

“La primera indicación que se da desde la Administración Municipal es que Secretaría de Salud y Secretaría de Integración Social aborden a la menor. Son profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales profesionales en abordar este tipo de situaciones”, señaló la alcaldesa.

Bernal agregó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ya conoce el caso y que se adelantó el contacto con la familia de la menor. Según explicó, la custodia ya se encontraba delegada a la abuela de la niña, quien reside en Arauca y se espera que llegue para hacerse cargo de ella.

La alcaldesa reiteró que las autoridades mantienen las acciones para esclarecer el homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho.