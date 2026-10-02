David Alonso vuela en Motegi y rompe el récord de vuelta en Moto2 (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

David Alonso comenzó con fuerza el Gran Premio de Japón de Moto2. El piloto del CFMOTO Aspar Team fue el más rápido en la práctica del viernes en el circuito de Motegi, con un tiempo de 1:47.508, registro que además se convirtió en el nuevo récord de vuelta de la categoría en el trazado japonés.

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El colombiano superó por apenas 33 milésimas a Manuel González, líder del campeonato, mientras que Izan Guevara terminó tercero a 60 milésimas. La diferencia entre los tres primeros muestra la poca distancia que hubo durante la sesión.

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Directo a la Q2

El tiempo conseguido por Alonso también le permitió asegurar su presencia directa en la Q2, evitando disputar la primera sesión de clasificación. El colombiano completó 18 vueltas durante la práctica y terminó al frente de una jornada en la que los primeros puestos estuvieron separados por diferencias mínimas.

Alonso explicó que todavía tiene aspectos por mejorar con el neumático nuevo, pero destacó las condiciones del renovado asfalto del circuito y el trabajo realizado durante la jornada.

A buscar la pole

Alonso volverá a pista este fin de semana para disputar la clasificación del Gran Premio de Japón. La Q2 está programada para las 12:05 AM hora colombiana del sábado 3 de octubre, y allí buscará convertir su récord de vuelta en una nueva posición de privilegio para la carrera.

El colombiano llega a Motegi cuarto en el campeonato con 155 puntos, a 13 de Iván Ortolá, que ocupa la tercera posición. Alonso registra en esta categoría de Moto2 2 victorias, en Hungría y Países Bajos, y 3 podios, conseguidos en Republica Checa, Aragón y Austria.