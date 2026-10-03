Lluvias de la última semana recuperan levemente el volumen del embalse de Prado, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Rodrigo Hernández, gerente de EGETSA, aseguró que durante el mes de septiembre, el volumen útil del embalse de Prado presentó una disminución del 6% al pasar de 41,63% al 35,44 %. El descenso fue más marcado se presentó durante los primeros días.

Sin embargo, las lluvias de la última semana generaron un cambio en la tendencia. Precisamente entre el 25 y el 30 de septiembre, el volumen útil pasó de 35,03 % a 35,44 %, con una recuperación gradual durante esos días.

“Aunque durante septiembre tuvimos una disminución en el volumen útil, que pasó de 41,63 % a 35,44 %, en los últimos días observamos un comportamiento diferente. Entre el 25 y el 30 de septiembre pasamos de 35,03 % a 35,44 %, es decir, tuvimos una recuperación de 0,41 puntos porcentuales. Vamos a continuar con el seguimiento durante octubre para determinar cómo evoluciona este comportamiento”, aseguró Rodrigo Hernández, gerente de EGETSA.

Las lluvias que se presentaron en el Tolima ocasionaron un cambio frente a la tendencia descendente que predominó durante buena parte del mes de septiembre. No obstante, los registros todavía deben ser observados durante octubre para establecer si esta recuperación se mantiene en el tiempo.

Dato: al comparar el cierre de septiembre con los registros de los últimos tres años, el embalse presentó en 2026 un nivel de volumen útil superior al registrado en la misma fecha de 2023, 2024 y 2025.