Golpe a la minería ilegal que rentaba $4 mil millones a ‘Iván Mordisco’ en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, destacó que el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea realizaron durante la última semana varias operaciones contra la minería ilegal que arrasa con el medio ambiente en el sur del departamento.

“Seguimos cerrándole el paso a las estructuras criminales que pretenden convertir nuestros recursos naturales en fuente de financiación para sus economías ilícitas. Durante esta semana, en operaciones desarrolladas en Chaparral y Coyaima; nuestro Ejército, Policía y la Fuerza Aérea con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, propinaron un nuevo golpe a estas actividades”, destacó Matiz.

En los operativos se destruyeron tres unidades de producción minera, tres excavadoras, cuatro motores industriales y cuatro clasificadoras que eran utilizadas por parte de estructuras para la extracción de oro de manera ilegal.

Además, en la operación se incautó una planta eléctrica que fue destruida, material de guerra y un vehículo tipo camión incautado, todos los elementos eran parte con un valor cercano a los $1.800 millones.

La gobernadora del Tolima destacó que los equipos incautados y destruidos tenían una capacidad de producción de alrededor de 9.000 gramos de oro mensuales, mineral que tiene un valor cercano a los $5 mil millones en el mercado.

“La operación continúa. Seguimos recuperando territorio, protegiendo nuestros recursos y cerrando el paso a quienes pretenden hacer del delito su negocio”, resaltó la gobernadora, Adriana Matiz.

De acuerdo con información suministrada por las Fuerzas Militares, las unidades de producción minera pertenecerían a la comisión Gerónimo Galeano, del Bloque Central Isaías Pardo, del GAO-r el cual es liderado por alias ‘Iván Mordisco’.