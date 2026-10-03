Vendaval en Ibagué dejó árboles caídos, viviendas inundadas y múltiples emergencias

Ibagué

Un gran susto se llevaron los ibaguereños el viernes 2 de octubre por un aguacero que presentó acompañado de fuertes vientos que arrasaron con árboles, postes, techos entre otros elementos. Además, dejó inundaciones a más de 20 viviendas, situación que fue atendida por los organismos de socorro de la capital del Tolima.

Se reportó la caída de varios árboles en la calle 19 con carrera Quinta donde resultó afectado un vehículo por el impacto de una rama. También hubo caída de árboles en la calle 10 con carrera Quinta y en doce sectores más de la ciudad.

Según la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, por lo menos 5 sectores de la ciudad resultaron inundados, emergencias que fueron atendidas hasta altas horas de la noche.

“Más de 20 viviendas en sectores como Nueva Castilla, barrio Independiente, sector El País, el calle 19, urbanización Pan de Azúcar, entre otros a los que funcionarios de la Alcaldía llegaron con el fin de atender a la familias afectadas”, dijo Johana Aranda.

En materia de infraestructura, varias edificaciones fueron impactadas por los fuertes vientos, así confirmó el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal.

“Edificio Baviera, Teatro Tolima donde tuvimos que evacuar a las personas que se encontraba en un grado, además atendimos inundaciones en varias comunas”, destacó Humberto Leal.

El vendaval en Ibagué también dejó más de 20 casas inundadas, daños en el sistema de alumbrado público, la red semafórica, sectores sin servicio de energía, afectación a las vallas de publicidad del estadio Manuel Murillo Toro entre otras emergencias que siguen siendo atendidas por los organismos de socorro.

Problemas en el fluido eléctrico en varios sectores de Ibagué

Las fuertes lluvias registradas generaron afectaciones en la red eléctrica de la ciudad, algunos barrios se encuentran sin servicio de energía, esto también ocasionó problemas en el funcionamiento de la red semafórica sobre la carrera Quinta, específicamente en los cruces con las calles 103, 37, 15, 42 y 20.

Otras emergencias

Debido a las fuertes lluvias se presentó una emergencia en el municipio de Coello donde hubo afectaciones en la vereda Barrioloza, allí la caída de cuerdas del servicio de energía ocasionó un incendio estructural.