Murió Javier Humberto Silva: entrenador personal que luchaba por su vida en una clínica de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el sábado 3 de octubre falleció en la Clínica Asotrauma de Ibagué el entrenador personal, Javier Humberto Silva, tras luchar por su vida en este centro asistencial durante 21 días.

Javier Humberto Silva sufrió un accidente de tránsito en el sector del Néctar Arena, en la vía que conduce hacia el puente de la vida, hechos ocurridos en la noche del pasado sábado 12 de septiembre.

Por el impacto contra un vehículo tipo campero, esta persona había sufrido múltiples fracturas que deterioraron su salud, situación que lo tuvo internado en este centro asistencial en la unidad de cuidados intensivos.

Desde que sufrió el siniestro vial, el reconocido entrenador personal permaneció en esta clínica donde durante varias semanas los médicos trataron de restablecer su salud, pero su cuerpo dejó de luchar.

En redes sociales amigos, familiares y allegados han publicado mensajes de dolor por la partida de esta persona que se destacó por su disciplina para ejercer su mayor pasión el deporte.