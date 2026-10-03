Casa por cárcel para mujer que habría engañado y explotado sexualmente a cuatro mujeres en Meta

Una juez cobijó con casa por cárcel a una mujer identificada como María Ofelia Ortiz Gil, quien según la Fiscalía engañó a cuatro mujeres con una falsa oferta laboral que terminó convirtiéndose en un caso de explotación sexual. Foto: Fiscalía.

Justicia

Una juez de Control de Garantías impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra María Ofelia Ortiz Gil, quien, al parecer, sería la responsable de un presunto caso de explotación sexual ocurrido en Villavicencio, Meta.

Los hechos se presentaron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024.

Lea además: Alerta en Bogotá: El 20% de los adolescentes es víctima de violencia sexual digital

La Fiscalía General de la Nación reveló que las mujeres, entre las que se encontraban varias menores de edad, fueron engañadas con una falsa oferta laboral que consistía en trabajar como meseras en un establecimiento. Por esta razón, viajaron desde Medellín, Antioquia, hasta la capital del departamento del Meta.

“Todo se inicia el pasado 27 de abril del año 2024 en la ciudad de Medellín y culmina el 8 de mayo del mismo año, en la ciudad de Villavicencio, Meta, sitio donde funcionaba un establecimiento. Las jóvenes fueron engañadas y traídas a este departamento con el fin de que ejercieran la prostitución. Una vez arriban a la ciudad de Villavicencio, estas jóvenes son llevadas a dicho establecimiento.

Allí fueron recibidas por quien dice ser la propietaria del mismo, refiriéndose a alias ‘Ivonne’, quien es la señora María Ofelia Ortiz Gil, y les informa que eso es un prostíbulo y que les toca trabajar hasta las 2 de la mañana o hasta que el último cliente saliera de ese establecimiento”, explicó el fiscal en medio de la audiencia.

Lea también: Lanzan sello especial para prevenir la trata de personas en el transporte terrestre

También señaló que alias ‘Ivonne’, al parecer, mantuvo vigiladas a las víctimas.

“Estas jóvenes estaban encerradas, vigiladas por cámaras y no las dejaban salir hasta en horas de la noche cuando salían a trabajar”, agregó el fiscal.

Las víctimas declararon ante la Fiscalía que fueron llevadas hasta Villavicencio porque “les dijeron que iban a trabajar como meseras y en otra oportunidad le habían dicho que iban a trabajar como modelos”.

Tunja concentra la mayor cantidad de casos y triplica las cifras de otras ciudades del departamento Ampliar Tunja concentra la mayor cantidad de casos y triplica las cifras de otras ciudades del departamento Cerrar

La alerta de una madre que no paró de buscarlas

La mamá de una de las adolescentes víctima de explotación sexual logró ubicar a su hija mediante la ubicación del celular, y así se planeó y desarrolló el operativo de rescate.

“Una de las madres de la menor rastreó por la aplicación del móvil la respectiva celda de ubicación y fue así como descubrió el lugar en el que se encontraba una de una de sus hijas menores de edad”, dijo en medio de la audiencia el fiscal del caso.

Puede leer esta noticia: Fiscalía descubrió aberrante caso de abuso y explotación sexual de menores indígenas en el Meta

Según la Fiscalía, alias ‘Ivonne’ también habría definido los precios de los servicios sexuales que las víctimas eran obligadas a ofrecer.

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil por el delito de trata de personas agravado.

La procesada no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de Control de Garantías, deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, es decir, casa por cárcel, pese al peligro para la sociedad que representa alias ‘Ivonne’.