Lanzan sello especial para prevenir la trata de personas en el transporte terrestre
“Viajar Seguro es Viajar Libre”, es una iniciativa de Turismo Bogotá que busca ampliar la red de aliados para la protección de viajeros, niños y adolescentes.
La iniciativa liderada por el Instituto de Turismo en articulación con la Terminal de Transporte de Bogotá, la Superintendencia de Transporte y la Policía de Turismo, reconoce a empresas transportadoras que culminaron un proceso de acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades para prevenir efectivamente la trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante el lanzamiento, realizado en la Terminal de Transporte Norte, fue instalado en vehículos de las empresas participantes, llevando el mensaje de prevención a las calles y carreteras y haciendo visible una responsabilidad que trasciende a las entidades públicas.
“Este distintivo reconoce ese compromiso y, al mismo tiempo, nos permite seguir construyendo una red de aliados que entiende que la seguridad y la protección también hacen parte de la experiencia de viajar”, dijo Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de Turismo Bogotá.
Desde el IDT se enfatiza que el turismo y la movilidad no son causas de la trata de personas. Sin embargo, los contextos de viaje, tránsito y movilidad pueden ser utilizados por quienes buscan explotar a otras personas. Por eso, la estrategia no busca trasladar a las empresas funciones que corresponden a las autoridades, sino dotarlas de herramientas para prevenir, identificar riesgos, orientar y activar las rutas institucionales correspondientes.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...