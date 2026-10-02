Ricardo Orrego acudirá a la imputación por presunto acoso sexual: su defensa dijo que es inocente. Colprensa

Justicia

La defensa del periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda anunció que su cliente acudirá a la audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de acoso sexual, al parecer, ocurrido en el entorno laboral.

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Horas después de conocerse el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la solicitud de audiencia de imputación de cargos, radicada ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, se conoció el pronunciamiento de la defensa, en el que señala que el reportero tiene toda la intención de comparecer a los llamados que haga la justicia.

En ese sentido, la abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón, apoderada del periodista, destacó su interés en conocer los hechos por los que la Fiscalía adelanta una investigación en su contra.

También dijo que demostrará la inocencia de su cliente.

“En mi condición de apoderada del señor Ricardo Orrego Arboleda, y en atención a la reciente comunicación de la citación a formulación de imputación, queremos destacar que desde el primer momento se han realizado diferentes impulsos procesales y puesto de presente la disposición de atender los llamados que efectúen las autoridades judiciales y comparecer ante las instancias competentes en las oportunidades y bajo las condiciones que permitan demostrar su inocencia”, se lee en el comunicado.

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Según se conoció, el Grupo de Tareas Especiales que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación pidió que se programe una audiencia en la que le imputará al periodista los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Las conductas por las que será imputado habrían ocurrido entre 2012 y 2024, en un contexto laboral, según la investigación.

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que darían cuenta, preliminarmente, de cinco víctimas.

Por esto, la abogada Fiallo Gualdrón señaló que “existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos hasta ahora desconocidos para ejercer así la defensa de mi representado. Por esta razón, el señor Ricardo Orrego acudirá a las diligencias para las cuales sea requerido y ejercerá sus derechos, aportando la información y los elementos que correspondan para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

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También recordó que su cliente conserva la presunción de inocencia y que sus derechos procesales se le deben garantizar.

“Es indispensable recordar que cualquier investigación debe desarrollarse con plena observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y las demás garantías fundamentales que integran el proceso penal colombiano”.

Agregó que “solicitamos respetuosamente a la opinión pública y a los medios de comunicación permitir que las actuaciones avancen, evitando conclusiones anticipadas acerca de responsabilidades”.

En el pronunciamiento, la abogada señaló que “el señor Ricardo Orrego reitera su voluntad de comparecer, esclarecer los hechos y ejercer plenamente su derecho de defensa, con respeto por la administración de justicia y por los derechos de todas las personas involucradas”.

Este es el comunicado de la defensa de Ricardo Orrego Arboleda