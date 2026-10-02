Judicializaron a hombre que habría estafado a 158 familias en medio de un proyecto de vivienda

Alex Saab está vinculado además a una investigación por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa. Foto: Fiscalía( Thot )

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió que 158 familias de escasos recursos entregaron más de $1.220 millones de pesos a una asociación sin ánimo de lucro, representada por Luis Daniel Sánchez Suárez, con el objetivo de adquirir lotes para la construcción de viviendas en la vereda Cristales del municipio de Barbosa (Santander).

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No obstante, el terreno en el que se construirían las viviendas tenía un uso del suelo restringido que no permitía desarrollar el proyecto urbanístico.

“La investigación da cuenta que desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro, representada por Luis Daniel Sánchez Suárez, habría promovido la adquisición de predios para la autoconstrucción de las casas. Entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron más de 1.220 millones de pesos”, se mencionó en la investigación de la Fiscalía.

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Los aportes de dinero oscilaban entre 500.000 y 28 millones de pesos y se realizaron mediante la suscripción de contratos o la vinculación a comités y cuotas de administración. Así se comercializaron 127 lotes.

“Las evidencias indican que los predios ofrecidos estaban ubicados en una propiedad de Sánchez Suárez, destinada al desarrollo agropecuario tradicional y con restricciones ambientales, por lo que allí no era posible adelantar el plan de vivienda”, explicó la Fiscalía.

El dueño del lote, presuntamente, conocía la prohibición y, a pesar de esto, siguió “vendiendo lotes, pese a que tampoco contaba con los permisos requeridos por la administración municipal”.

Debido a esto, un fiscal de la Seccional Santander le imputó los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. El procesado no aceptó los cargos.