Fiscalía radicó imputación de cargos contra periodista Ricardo Orrego por presunto abuso sexual

PGN abrió indagación para esclarecer presuntos casos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

Justicia

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, esto en medio de la investigación que se adelanta por presuntos hechos de acoso sexual.

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Según se conoció, el Grupo de Tareas Especiales que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación pidió que se programe una audiencia en la que le imputará al periodista los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Las conductas por las que será imputado habrían ocurrido entre 2012 y 2024, en un contexto laboral según la investigación.

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que darían cuenta, preliminarmente, de cinco víctimas.

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Todavía no se ha definido la fecha de la audiencia de imputación de cargos contra Orrego Arboleda. Sin embargo, esta solicitud se suma a la audiencia que ya se realizó contra Jorge Alfredo Vargas, por presuntos hechos ocurridos en un medio de comunicación de televisión.

Vargas se declaró inocente de los delitos de acoso sexual.