A la cárcel adulto mayor que habría abusado sexualmente de su nieta durante 5 años

Justicia

Un juez de Control de Garantías envió a prisión a un adulto mayor que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habría abusado sexualmente de su nieta durante cinco años.

Según se conoció, las agresiones sexuales iniciaron cuando la menor tenía 8 años y terminaron cuando cumplió 13 años.

“Los abusos sexuales que por cinco años debió soportar una menor de edad fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por familiares de la víctima. Esto permitió que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia de la SIJIN de Neiva, capturaran al señalado agresor”, detalló la Fiscalía.

Lea además: Capturan a tres hombres señalados de abusar sexualmente a menores en Cali y Jamundí, Valle

Actividades de policía judicial permitieron identificar que el abuelo paterno de la víctima, al parecer, aprovechaba los momentos en los que estaba bajo su cuidado para agredirla.

Investigan caso de abuso sexual contra una niña de tres años en Bogotá. Foto: Getty Images Ampliar Investigan caso de abuso sexual contra una niña de tres años en Bogotá. Foto: Getty Images Cerrar

Debido a esto, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Huila imputó al posible abusador los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. No aceptó los cargos.

Lea también: Judicializaron a presunto practicante de psicología por abuso sexual a menor en colegio de Itagüí

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, un juez de Control de Garantías decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el adulto mayor.

En la decisión del juez influyeron los argumentos de la fiscal del caso y el peligro para la sociedad y para los niños, niñas y adolescentes que representaría la libertad del procesado.