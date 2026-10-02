Se conocen detalles de los cuatro hombres asesinados en Puerto Rey, Cartagena

Cuatro personas, de entre 18 y 29 años, fueron asesinadas hacia las 11:30 de la noche del jueves 1 de octubre en inmediaciones de la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena.

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La Policía Metropolitana de Cartagena informó que recibió una alerta de la comunidad por el sonido de posibles disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a las cuatro víctimas sin vida dentro de un vehículo Renault de color blanco.

Tras el hecho, la Policía Judicial y unidades de Inteligencia fueron desplegadas para adelantar la recolección de información y los actos urgentes que permitan esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por los investigadores, las cuatro personas registraban antecedentes o vinculaciones a investigaciones judiciales:

Alias “Yanki”: estaba vinculado a una investigación adelantada por la Policía.

Alias “Ansu Fati”: registraba una anotación judicial por hurto.

Alias “Cristian”: fue capturado en abril de 2026 por unidades del GAULA de la Policía Nacional, por concierto para delinquir y extorsión. Además, registraba seis anotaciones como indiciado por tráfico de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y extorsión.

Alias “Beta”: registraba una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego.

La Policía y la Fiscalía conformaron una cápsula investigativa especializada, integrada por investigadores criminales y de inteligencia, para establecer el móvil, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio múltiple.

Entre las hipótesis se encuentra una posible relación con dinámicas de criminalidad organizada que operan en la zona, aunque las autoridades precisaron que esta línea investigativa aún se encuentra en proceso de verificación.