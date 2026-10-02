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02 oct 2026 Actualizado 14:13

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Las cuatro personas asesinadas en le norte de Cartagena tenían antecedentes judiciales

Tres de las víctimas fueron encontradas dentro de un vehículo y una cuarta a pocos metros del automotor

Las cuatro personas asesinadas en le norte de Cartagena tenían antecedentes judiciales

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La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena.

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Al llegar al lugar, las unidades policiales encontraron cuatro personas sin vida, todos de sexo masculino.

De manera inmediata, fueron activadas las capacidades de Policía Judicial e Inteligencia, con el propósito de adelantar la recolección de información, actos urgentes y demás labores investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Más información

De acuerdo con las primeras verificaciones, las personas fallecidas estaban vinculados a procesos judiciales. Esta información hace parte del proceso investigativo y será analizada por las autoridades competentes.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se conformó una capsula especializada de investigación e inteligencia para establecer las circunstancias, determinar el móvil, identificar a los responsables.

La Policía Nacional mantiene desplegadas sus capacidades en la zona y avanza en las diferentes líneas investigativas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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