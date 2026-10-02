Las cuatro personas asesinadas en le norte de Cartagena tenían antecedentes judiciales

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena.

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Al llegar al lugar, las unidades policiales encontraron cuatro personas sin vida, todos de sexo masculino.

De manera inmediata, fueron activadas las capacidades de Policía Judicial e Inteligencia, con el propósito de adelantar la recolección de información, actos urgentes y demás labores investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con las primeras verificaciones, las personas fallecidas estaban vinculados a procesos judiciales. Esta información hace parte del proceso investigativo y será analizada por las autoridades competentes.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se conformó una capsula especializada de investigación e inteligencia para establecer las circunstancias, determinar el móvil, identificar a los responsables.

La Policía Nacional mantiene desplegadas sus capacidades en la zona y avanza en las diferentes líneas investigativas.