En el mes del turismo, Cartagena realizó histórica agenda de promoción

En el marco de la celebración del Mes del Turismo (septiembre), Cartagena de Indias ratificó su liderazgo continental y global a través de una intensa y diversificada agenda de promoción internacional y dinamización sectorial.

Bajo la directriz de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) y en articulación con la Alcaldía Mayor, la ciudad desplegó exitosas misiones comerciales en el exterior y dio impulso a eventos estratégicos en los segmentos religioso, deportivo, de cruceros, cultural, de romance y de formación especializada.

1. Promoción Internacional: Cartagena conquista mercados clave

Durante septiembre, la estrategia de posicionamiento internacional de La Heroica abarcó acciones simultáneas en América Latina y Europa:

Caravana de Promoción Internacional en México (2 de sept. en Monterrey y 4 de sept. en Ciudad de México): En alianza con ProColombia, Avianca y Aeroméxico, una delegación de empresarios cartageneros conectó con más de 70 mayoristas y profesionales del turismo mexicano. A través de ruedas de negocios y presentaciones de destino, se fortaleció la comercialización de las ofertas MICE, vacacional y de lujo.

Promoción turística en Costa Rica: Misión comercial orientada a captar la creciente demanda del mercado centroamericano. Se completaron reuniones B2B y encuentros estratégicos con agencias locales, promoviendo la conectividad directa y la versatilidad multisegmento del destino.

IFTM Top Resa en París (Francia): Cartagena hizo presencia en el encuentro B2B referente de la industria turística europea. La participación permitió afianzar relaciones con touroperadores galos, promocionar el patrimonio histórico-cultural e incentivar el turismo sostenible de larga estancia.

FIT Argentina (Feria Internacional de Turismo de América Latina, Buenos Aires): Presencia institucional en una de las vitrinas turísticas más relevantes del Cono Sur, orientada a consolidar el flujo constante de viajeros sudamericanos hacia el Caribe colombiano.

2. Activación Multisegmento

Paralelamente a la proyección exterior, la agenda local contó con actividades de alto impacto económico y social en sus diferentes segmentos turísticos:

Turismo religioso y patrimonial

Semana por la paz: Espacio de reflexión comunitaria, cultura de convivencia y recorridos patrimoniales en el Centro Histórico en el contexto de la novena a San Pedro Claver.

Fiesta de San Pedro Claver (9 de septiembre): Conmemoración solemne del Patrono de los Derechos Humanos. El Santuario de San Pedro Claver y la Plaza Central fueron escenario de actos litúrgicos y culturales que atrajeron a cientos de peregrinos.

Fiesta del Santo Cristo de la Expiración (14 de septiembre): Tradicional manifestación de fe y devoción popular que enriquece el calendario de turismo religioso e inmaterial de la ciudad.

Turismo deportivo

Ironman 5150 Cartagena: la competencia internacional de triatlón reunió a deportistas nacionales e internacionales. El circuito incluyó natación en la Bahía de las Ánimas, ciclismo en la Vía al Mar y atletismo rodeando el cordón amurallado, impulsando la ocupación hotelera y el gasto turístico en la ciudad.

Turismo de cruceros

Fam Trip con Empresarios de Ecuador (alianza Corpoturismo, ProColombia y Royal Caribbean): Viaje de familiarización a bordo del crucero Grandeur of the Seas y visitas guiadas en tierra para mayoristas ecuatorianos. La acción buscó impulsar las rutas de cruceros sin exigencia de visado y consolidar a Cartagena como puerto de embarque y escala predilecto.

Turismo cultural

Lanzamiento del Festival de Guitarras: Presentación oficial de la velada musical que rinde homenaje a las cuerdas y la producción sonora acústica en escenarios de la ciudad.

Lanzamiento de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre: Develación de la agenda festiva oficial, destacando el valor histórico de la gesta libertaria y proyectando el patrimonio inmaterial cartagenero hacia el turismo nacional e internacional.

Lanzamiento de Voces del Jazz: Evento de lanzamiento de la nueva edición del emblemático festival que reúne a exponentes del jazz del Caribe y el mundo en la ciudad.

Turismo de romance

4ª versión de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum: El encuentro de turismo de romance más importante de la región, que congregó a más de 300 wedding planners, proveedores y expertos internacionales para ratificar a la ciudad como la capital del romance en América Latina.

Press Trip de Brasil y México (Segmento bodas y lujo): Periodistas y creadores de contenido especializados recorrieron locaciones coloniales, hoteles boutique y sitios de eventos, visibilizando la infraestructura romántica de Cartagena en medios internacionales.

Workshops y capacitaciones sectoriales

Workshop Coches Eléctricos: Jornada técnica y participativa enfocada en la relación comercial del sector turístico con los empresarios de coches eléctricos, reafirmando el compromiso del destino con la movilidad sostenible y el bienestar animal.

Workshop Nacional Multisegmentos: Rueda de negocios y espacio de articulación entre prestadores turísticos locales y agencias nacionales para dinamizar la cadena de valor y diversificar los paquetes turísticos para el cierre de año.

Al hacer un balance de los logros alcanzados durante el mes, Liliana Rodríguez, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo, destacó el valor transformador de estas acciones: “Septiembre ha sido un reflejo claro de lo que Cartagena es capaz de lograr cuando trabaja unida. Llevamos el encanto de nuestra ciudad a escenarios estratégicos como México, Costa Rica, Francia y Argentina, al tiempo que en casa vivimos un mes extraordinario en bodas, deporte, cultura y espiritualidad. Más allá de los indicadores y las cifras de visitantes, cada rueda de negocios, cada crucero y cada evento cultural se traducen en empleo directo, dinamismo para nuestros barrios y oportunidades concretas para nuestra gente. Entendemos el turismo como el verdadero motor de rentabilidad social de Cartagena de Indias, y seguiremos trabajando para que cada acción promocional impacte positivamente la calidad de vida de todos los cartageneros.”