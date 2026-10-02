Masacre en Cartagena: confirman el asesinato de cuatro personas en la zona norte de la ciudad

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que esta masacre se presentó entre las veredas de Puerto Rey y Tierra Baja, del corregimiento de La Boquilla, en la zona norte de la ciudad. En zona rural fueron encontrados asesinados cuatro jóvenes.

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Al parecer, el caso se presentó cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptadas por varios hombres armados, los cuales se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra el automotor.

Una de las víctimas alcanzó a salir del carro, pero fue alcanzada por las balas mientras que los otros tres, murieron dentro del vehículo.

Los jóvenes asesinados tienen edades entre los 20 y los 22 años, pero aun no se confirman sus identidades.