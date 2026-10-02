Policía incauta droga camuflada como encomienda en empresa de mensajería

Una importante incautación de droga hizo la Policía Nacional en Bolívar en operativos de registro y control a encomiendas en empresas de mensajería en el puesto de prevención vial de Turbaco.

Funcionarios adscritos a la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, lograron el hallazgo de una importante cantidad de marihuana, la cual tendría como destino puntos de expendio de Cartagena. El alijo provenía del departamento de Córdoba y fue camuflada bajo la modalidad de encomienda.

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En esta verificación, los funcionarios policiales ubicaron una caja con 16 paquetes rectangulares, cubiertos con un plástico, equivalentes a 8 mil dosis de marihuana, dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores del departamento. Por eso nuestro llamado a los bolivarenses es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.