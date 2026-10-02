Aguas de Cartagena continúa con la reparación de la tubería de 45 pulgadas en pasacaballos

Aguas de Cartagena informa que su equipo técnico trabaja de manera continua desde anoche para reparar la tubería de 45 pulgadas ubicada en Pasacaballos, una infraestructura estratégica que transporta cerca del 50 % del agua cruda que requiere la ciudad para su abastecimiento.

Sin embargo, la presencia de agua en el punto donde se realiza la soldadura ha dificultado este proceso dado que la labor se desarrolla al interior de una tubería de 45 pulgadas a 8 metros de profundidad y a una distancia de 50 metros, en una zona cercana a tuberías de gas. Estas condiciones requieren extremar las medidas de seguridad durante las labores. En este contexto se estima que la reparación pueda estar lista hacia el mediodía de hoy, iniciando la recuperación del servicio en horas de la tarde.

Durante la noche y la madrugada se priorizó la recuperación del servicio para los sectores que no contaron con agua durante el día de ayer. No obstante, mientras se completa la intervención, el agua disponible no permite atender toda la demanda de la ciudad.

Por esta razón, a partir de las 8:00 a. m. será necesario suspender a otro grupo de barrios que representan el 40 % de los usuarios.

Los sectores incluidos en esta medida son:

Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa y Manzanillo del Mar; las veredas Tierra Baja y Puerto Rey; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova y Serena del Mar, entre otros del entorno; Mar Linda, Ciudadela La Paz, Pontezuela, Bayunca y el corregimiento de La Boquilla, desde la calle 62A hasta la calle 103.

San José de Los Campanos, sectores: Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arrachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana y 3 de Junio. También están incluidas las edificaciones del Triángulo de Desarrollo Social: La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe y Huellas Juan Pablo II; Portal de La Cordialidad, urbanización India Catalina, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Urbanización Asturias, Parque de Bolívar y conjunto residencial Parque Heredia, entre otros; además de las empresas Tenaris y la Universidad Tecnológica.

Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, Navas Meisel, urbanización Villa Carmen, Barrio Nuevo, El Reposo, Sector Los Ciruelos, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, La Victoria, sector India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, San Pedro Mártir; San Pedro Mártir El Progreso; Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, La Central, parte de El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela y alrededores, Simón Bolívar, Henequén y Colinas de Betania.

Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa. urbanización Santa Clara, Villa Hermosa, Campo Bello, Membrillal.

Nelson Mandela y sus sectores: Los Olivos, Las Vegas, Francisco de Paula I, Francisco de Paula II, La Conquista, Virgen del Carmen, Villa Gloria, Las Torres, El Edén, El Progreso, Los Trupillos, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, los Robles, los Deseos, 18 de Enero, La Primavera, Villa Andrea, 7 de Diciembre.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; sectores de Olaya: 11 de Noviembre, Rafael Nuñez, Castillete, Costa Linda, la Villa Olímpica y República de Venezuela.

La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Bocagrande, Manga y Pie de la Popa.

Una parte de los siguientes barrios:

La Candelaria entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C.

Chiquinquirá, Mzs 1 a la 5, Mzs 11 hasta 25, Mzs 43 a la 49, 57 hasta la Mz 62.

Olaya Herrera, sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.

Los Alpes, las viviendas entre las transversales 70 a la 71D y la calle 63 con la diagonal 32.

Olaya Herrera, sector Stella, entre las diagonales 32 y 32 A.

Bruselas entre diagonal 22 a la calle 29 y transversales 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40.

España entre calle 29 a la Avenida Pedro de Heredia y carreras 44 a la 47.

Armenia, carreras 46 y 46A.

El Milagro entre las calles 14, 15 y carrera 61.

La Victoria, sector Simón Bolívar, entre las calles 4, 5 y las carreras 69 hasta la 71

Vista Hermosa entre la Cra 57D y Cra 60 E y entre las diagonales 27 y 28A.

Vista Hermosa entre las diagonales 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

El Campestre Mzs 50, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 116, 117, 118 y 119.

La Victoria, sector Simón Bolívar, entre la calles 3C y 4 con las carreras 69 y 71

Ceballos desde las diagonales 29 y 30 con las transversales 54 y 57

San Fernando desde la calle 5 hasta la calle 15, entre las carreras 80C y la 83.

Aguas de Cartagena continúa con las labores necesarias para completar esta reparación cuanto antes y avanzar en la recuperación del servicio.