Cartagena de Indias renueva membresía como Miembro Fundador en la Red Mundial de Turismo Religioso

Cartagena de Indias fortalece su proyección internacional y consolida su riqueza espiritual e histórica al recibir formalmente la renovación de su membresía en la Red Mundial de Turismo Religioso.

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La entrega de la acreditación, que ratifica a la ciudad en su segundo año, en calidad de Miembro Fundador, fue realizada por Adrián Nelso Lomello, director de la Red Mundial de Turismo Religioso para América, en el marco de una visita institucional al destino del 30 de septiembre y el 01 de octubre.

Durante estos dos días, la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), la Arquidiócesis y el delegado internacional desarrollaron una intensa agenda técnica y de relacionamiento con el fin de robustecer el ecosistema de turismo de fe en la ciudad:

1. Laboratorio de Producto de Turismo Religioso: Se realizó un taller de trabajo participativo con la Arquidiócesis y 60 profesionales del sector y agencias de viajes locales. El espacio se enfocó en la identificación, estructuración y empaquetamiento de nuevas experiencias turísticas capaces de apalancar la oferta religiosa, conectando el patrimonio material e inmaterial con las demandas actuales de los viajeros o peregrinos.

2. Reconocimiento de templos y patrimonio religioso: Se realizó un recorrido al Santuario San Pedro Claver y a la Catedral Santa Catalina de Alejandría, evaluando sus condiciones de conservación, guianza especializada e idoneidad para la acogida de peregrinos.

3. Diálogo de alto nivel con la Iglesia Católica: Se sostuvo un encuentro institucional con Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Cartagena. En esta mesa de trabajo se pusieron en común las esperanzas, visiones y desafíos estratégicos que afrontan tanto el país como la ciudad frente al turismo religioso como vehículo de desarrollo socioeconómico integral, cultura de paz y conservación patrimonial.

4. Articulación entre Corpoturismo y la Pastoral del Turismo: Se formalizó una agenda conjunta entre la Corporación y el delegado Arquidiocesano para la Pastoral Turística, padre Julio César Muñoz, para consolidar mecanismos de cooperación mutua que permitan un crecimiento ordenado, sostenible y respetuoso de las tradiciones locales y los espacios de culto. Así como la promoción del destino antes estamentos de la Santa Sede.

Una apuesta estratégica por la diversificación de la oferta

La presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, resaltó el compromiso distrital con la consolidación de este segmento: “Cartagena, consciente del gran patrimonio religioso que tiene, tomó la decisión de promover el turismo religioso, con el respaldo irrestricto del alcalde Dumek Turbay desde 2024, siendo una oferta que complementa la experiencia en la ciudad junto a otros segmentos de turismo como el cultural, gastronómico, deportivo o de sol y playa, por lo cual, es de gran importancia contar con la presencia del Director para las Américas de la Red Mundial de Turismo Religioso y recibir en nuestra ciudad la certificación que acredita nuestra pertenencia a este gran espacio de cooperación, formación y promoción integral”.

Cartagena en el mapa del turismo de fe mundial

Pertenecer a la Red Mundial de Turismo Religioso equipara a Cartagena de Indias con grandes capitales y santuarios de peregrinación internacional de la talla de Santiago de Compostela (España), Fátima (Portugal), Caravaca de la Cruz (España) y Roma (Italia), abriendo puertas a mercados especializados, intercambio de buenas prácticas globales y promoción en ferias internacionales.

“Cartagena lo tiene todo: tiene templos, tiene cultura, tiene espiritualidad y un profundo patrimonio arquitectónico que merece ser difundido. Cartagena no es solo turismo de playa, necesariamente debe integrar su patrimonio espiritual para que todos los visitantes tengan la oportunidad de encontrar en las iglesias un espacio de sentido a su vida, encontrarse con los santos, conocer la historia,

De acuerdo con los registros de la Arquidiócesis y Corpoturismo, la ciudad se consolida como el principal referente de turismo religioso en el Caribe colombiano respaldada por argumentos históricos y culturales únicos:

Legado de Santos y Derechos Humanos: Cartagena es custodia del legado y los restos de San Pedro Claver, el “Esclavo de los esclavos” y pionero de los derechos humanos en América, así como de la devoción a Santa María Bernarda Bütler, santa colombo- suiza que vivió en la ciudad. De la misma manera, el testimonio de monseñor Eugenio Biffi, quien fue obispo de la ciudad.

Patrimonio monumental vivo: La concentración de arquitectura sacra colonial en su Centro Histórico y el Convento de La Popa albergan joyas del arte barroco y virreinal de incalculable valor histórico. Así mismo, la devoción al Santo Cristo de la Expiración, la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Carmen.

Tradición e identidad inmaterial: Eventos de fe como la conmemoración de la Semana Santa en el Centro Histórico y las festividades patronales atraen anualmente a miles de visitantes nacionales e internacionales en búsqueda de recogimiento, historia y cultura.

“Cartagena tiene una riqueza que va más allá de la belleza de sus paisajes y de sus monumentos. En sus templos, plazas y calles permanece viva una historia de fe, de servicio y de encuentro entre pueblos. Este patrimonio nos invita a ofrecer a quienes nos visitan experiencias que les permitan conocer nuestra identidad, acercarse a nuestras comunidades y descubrir el sentido espiritual de los lugares que recorren”, destacó el Director para América de la Red Mundial de Turismo Religioso.

Desde la Arquidiócesis, entendemos el turismo religioso como una oportunidad para abrir puertas, tender puentes y acoger. Cada templo puede ser un espacio de encuentro con Dios; cada recorrido, una ocasión para reconocer nuestra historia; y cada visitante, una persona a quien recibir con respeto, alegría y cercanía. La memoria de san Pedro Claver nos recuerda, además, que la dignidad humana debe estar en el corazón de todo lo que hacemos.

Por eso, queremos que el crecimiento del turismo se traduzca en beneficios concretos para toda la cadena de valor local: para los guías, los artesanos, los emprendedores, los trabajadores y las familias que, con su esfuerzo, hacen posible la experiencia de conocer Cartagena. Un turismo sostenible cuida nuestro patrimonio, respeta la vida de las comunidades y contribuye a que las oportunidades lleguen a más personas”, expresó el padre Julio César Muñoz García, delegado de la Pastoral de Turismo Religioso.

Con la ratificación de esta membresía, la Alcaldía Mayor, Corpoturismo y la Arquidiócesis reafirman su visión de posicionar a La Heroica como un destino multiexperiencial donde la fe, la cultura y el turismo sostenible convergen para generar bienestar y desarrollo a toda la cadena de valor local.