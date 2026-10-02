Parroquia de las ‘Ruinas de Armero’ ganó premio de la Bienal Nacional de Arquitectura

Tolima

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría de Arquitectura Efímera, otorgó el premio al proyecto de intervención en la emblemática Parroquia de San Lorenzo, ubicada en las denominadas ruinas del antiguo Armero, Tolima.

Bajo la propuesta conceptual titulada “Acupunturas de Memoria y Paisaje en la Antigua Armero: Iglesia Jardín de San Lorenzo”, la obra, diseñada por el arquitecto Jesús Fiallo (Fiallo Atelier) y financiada por la Gobernación del Tolima, plantea un ejercicio tectónico y paisajístico de escala sensible.

“Estamos felices en el Tolima porque la Bienal Nacional de Arquitectura nos ha otorgado un grandioso premio. Lo ha otorgado a la Parroquia de San Lorenzo en la desaparecida Armero. Este premio nos llena de inmensa alegría por la memoria de los armeristas. Premio que ha sido otorgado al diseño del arquitecto Fiallo. Ad portas de conmemorar un aniversario más de la tragedia, nos sentimos orgullosos de este premio”, destacó Alexander Castro, secretario de Cultura departamental.

La estrategia de diseño logra una integración entre la vegetación emergente, los vestigios arqueológicos de las estructuras preexistentes y la memoria colectiva del territorio.

El proyecto concibe el espacio como un área de contemplación y encuentro. Es decir, una iglesia jardín construida para garantizar la permanencia del relato histórico y la sanación comunitaria.

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, que es escenario de reconocimiento y divulgación del gremio arquitectónico en Colombia, es organizada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA).

Este reconocimiento tiene un significado especial al anticiparse a la conmemoración de la tragedia de Armero, el próximo 13 de noviembre, consolidándose como un tributo arquitectónico y patrimonial a la resiliencia del pueblo armerita, donde se perdieron alrededor de 25 mil vidas.