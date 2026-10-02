Desarticulan a ‘Los Cocineros’, banda señalada de expender drogas en El Espinal, Tolima

Tolima

Una redada desplegada en las últimas horas por las autoridades dejó como resultado cinco capturas en el municipio de El Espinal. Los detenidos, al parecer, harían parte de la banda denominada ‘Los Cocineros’, señalada por el expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades.

La operación, que contó con tres diligencias de allanamiento y registro, fue coordinada por la Sijín, Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Guías Caninos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, bajo la coordinación de la Fiscalía Octava Especializada de Ibagué.

En los barrios Isaías Olivar y Cafasur se materializaron las capturas de cinco personas conocidas como ‘Caramelo’, ‘Isidro’, ‘Payoma’, ‘Chinga’ y ‘Bilingüe’, quienes serían presuntos integrantes de ‘Los Cocineros’.

“Los capturados estarían presuntamente vinculados al expendio de sustancias estupefacientes bajo las modalidades fija y móvil, con afectación en sectores como Santa Rosa, Cafasur, La Bombonera, Centro, Saucedal y Las Caballerizas, en el municipio de El Espinal”, señaló el teniente coronel Michael Leal, comandante encargado del Departamento de Policía Tolima.

Los capturados eran requeridos mediante órdenes de captura vigentes, emanadas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Espinal, por el delito de concierto para delinquir para cometer el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante los procedimientos también fue incautada una motocicleta con fines de comiso y un equipo móvil celular, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio.

Avanzan las audiencias de legalización de captura, en las que el juez de la República definirá si impone medida de aseguramiento en centro carcelario.