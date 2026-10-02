Llaman al ahorro de agua en Ibagué por disminución del 75% del caudal de las fuentes hídricas

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el uso eficiente y responsable del agua y la energía debido a que el fenómeno del niño se extenderá hasta el mes de marzo del año 2027.

“Empezar a hacer este ahorro es primordial, teniendo en cuenta que se ha presentado una disminución del 75% en las fuentes de abastecimiento de los acueductos. Los que han reportado mayor afectación son San Isidro, Carmen de Bulira y Achote en La Martinica”, indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Leal recomendó a los ciudadanos para ahorrar agua cerrar la llave al enjabonar manos, cepillado de dientes y lavado de platos, tomar duchas cortas, reparar cualquier fuga de agua que se tenga en el hogar, usar la lavadora solo con carga completa, descongelar alimentos sin agua, lavar frutas y verduras en un recipiente, en lugar de hacerlo bajo el grifo, regar las plantas muy temprano en la mañana o al atardecer.

“No debemos confiarnos de las lluvias de estos últimos días, ya que éstas no significan que el ‘Fenómeno del Niño’ se ha ido, las precipitaciones son aisladas y las altas temperaturas y el tiempo de sequía continuará; por eso, es fundamental reducir el consumo de los servicios como el agua y la energía y evitar posibles recortes a futuro”, sostuvo el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué.

Finalmente, Humberto Leal, también recomendó a los ciudadanos el ahorro de energía que va muy ligado al servicio hídrico, ya que éste se produce en las plantas hidroeléctricas, que dependen del nivel de los embalses. Por eso, se insta a economizar este recurso de forma sencilla y efectiva.