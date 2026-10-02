Autoridades frustran atentado contra la alcaldesa de Herveo, Tolima, y su padre

Tolima

En pleno centro del municipio de Herveo, las autoridades capturaron en las últimas horas a tres adultos y aprehendieron a dos menores de edad, quienes, al parecer, pretendían atentar con armas de fuego contra la alcaldesa de este municipio, Gina Vanessa Silva, y su padre, Óscar Silva.

El progenitor de la alcaldesa y primer gestor social de Herveo le indicó a Caracol Radio que las cinco personas habían llegado días atrás al municipio, se venían hospedando en un hotel y fueron sorprendidas en una calle con tres armas, las cuales, al parecer, pretendían usar en el atentado.

“Es algo coordinado por un delincuente que se llama alias Tinejo, que siempre ha extorsionado en el norte del Tolima y domina esa región, y que, a pesar de que está en la cárcel, sigue actuando común y corriente, haciendo extorsiones, haciendo desplazar gente y amenazando a una población”, aseveró Óscar Silva.

Durante el operativo, la Policía Nacional detuvo a estas personas y halló tres revólveres y 12 cartuchos de diferentes calibres, al parecer, sin la documentación requerida para su porte o tenencia. Asimismo, fueron incautados cinco equipos celulares y dos motocicletas, elementos que serán objeto de investigación dentro del proceso investigativo.

Entre los detenidos se encuentran tres personas conocidas con los nombres de “Harold”, “Heiler” y “El Mono”, además de los dos menores de edad, a quienes les fue reservada su identidad. Todos habrían sido enviados por Tinejo, un delincuente que permanece recluido en la cárcel El Pedregal de Medellín.

“Hay informaciones de que alias Tinejo les dio la orden y coordinó para que hicieran el atentado. La información de las autoridades es que estas personas venían del municipio de Mariquita. A Tinejo le habían dado traslado a la cárcel El Pedregal de Medellín, pero igual hay información de que sigue actuando lo mismo porque los celulares están a la orden de la idea. Sabemos de la corrupción en el Inpec”, esgrimió.

Un municipio dominado por el miedo

El pasado mes de agosto, la alcaldesa de Herveo fue noticia nacional por su intervención durante un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en la que denunció los casos de extorsión carcelaria contra habitantes de su municipio, según ella, coordinados por alias Tinejo, quien permanecía entonces privado de la libertad en la cárcel Doña Juana de La Dorada, Caldas.

“Es un delincuente de mucha peligrosidad. Tiene un historial muy grande de extorsión, de asesinatos, de desplazamiento, sino que hay cuerpos de investigación que no lo tienen mucho en el radar y no se profundiza mucho en el tema. Por eso no se acaba con eso, porque si le cogen integrantes de la banda, consigue más, además de que tiene campaneros en el municipio, gente de la zona que le ayuda con información para sus extorsiones”, aseguró el gestor social.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanzan las audiencias virtuales.

“Aquí ya ha asesinado a varias personas que se han atrevido a denunciar, o el que se niegue a pagar la extorsión ha sido asesinado. Aquí están llenos de miedo. Si viene alguien del Ejército o Policía a preguntar, la gente va a decir que todo está tranquilo, pero es por el temor a denunciar”, detalló.

Por tanto, el gestor social pidió al Gobierno nacional y a las autoridades un aumento del esquema de seguridad para ella y la implementación de protección para él, ya que temen por su vida.

“Sentimos mucho temor, ya que nos atrevemos a denunciar, somos blanco de ellos. Siento un temor grande por mi familia y por mí, porque uno ve que los que se han atrevido a denunciar en otros lados no les han prestado seguridad y han terminado asesinados”, expresó.

Los capturados, además, estarían relacionados con un robo en el municipio del Líbano, también en el norte del Tolima, hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía.