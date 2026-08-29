“Andar en Bici”: la canción en metáfora con la que Rakel narra su evolución personal y artística

Música

Hay canciones que nacen para acompañar momentos específicos de la vida. Otras, en cambio, terminan convirtiéndose en un reflejo de experiencias universales. Ese parece ser el caso de “Andar en Bici”, el reciente lanzamiento de la cantautora colombiana Rakel, una obra que toma una escena cotidiana, aprender a montar bicicleta, para transformarla en una poderosa reflexión sobre el miedo, la incertidumbre y la capacidad de seguir adelante.

La artista encontró en esa imagen una metáfora sencilla, pero profundamente significativa. Así como ocurre cuando alguien aprende a pedalear por primera vez, la vida también exige soltar apoyos, asumir riesgos y avanzar sin la certeza de que todo saldrá bien. La canción plantea justamente ese desafío: comprender que crecer implica aceptar la posibilidad de caer, pero también confiar en la capacidad de volver a levantarse.

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Escrita junto al productor Jona Camacho y la compositora mexicana Ninah, la obra invita a reconciliarse con aquello que genera temor y a descubrir que el miedo no necesariamente debe ser una barrera. Por el contrario, puede convertirse en una señal de que se está avanzando hacia algo nuevo. Como explica la propia artista, “Andar en Bici habla de atrevernos a seguir avanzando incluso cuando sentimos miedo. No porque el miedo desaparezca, sino porque entendemos que siempre podremos aprender a pedalear”.

El sencillo, disponible desde el 31 de julio, es el más reciente adelanto de “Rakel”, el álbum que verá la luz el próximo 9 de octubre y que la cantante ha decidido presentar poco a poco, compartiendo cada canción como un capítulo independiente de una historia mayor.

Transformación

Detrás de la letra existe una experiencia profundamente personal. Durante 2024, Rakel recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides y tuvo que enfrentar la posibilidad de perder su voz, la herramienta que ha acompañado gran parte de su vida artística.

Aquel momento de incertidumbre la llevó a replantearse muchas de sus prioridades y a cuestionar algunas de las certezas sobre las que había construido su camino profesional y personal. En medio de ese proceso también encontró una oportunidad para reconectarse con aquello que daba sentido a su carrera: la necesidad de crear, compartir historias y hacer de la música una herramienta de transformación.

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Por esa razón, el nuevo disco tiene un carácter especialmente íntimo. Cada canción explora emociones vinculadas con la búsqueda interior, el amor propio, la confianza y la posibilidad de reinventarse. Más que hablar de respuestas definitivas, el proyecto propone una conversación abierta sobre el crecimiento personal y la importancia de mantenerse fiel a la propia esencia.

La producción marca además una nueva etapa creativa para una artista que acumula más de quince años de trayectoria, una nominación al Latin Grammy y presentaciones en escenarios internacionales como Billboard Bash, SXSW y el Festival de la Independencia de Colombia en Nueva York.

Escenario

El lanzamiento de “Andar en Bici” también representa el regreso de la cantautora a las presentaciones en vivo. Después de un año y medio alejada de los escenarios, volverá a encontrarse con el público a través de“Sin Rueditas: La vida después del miedo”, un espectáculo que combina música, relatos y diferentes expresiones artísticas.

La gira contempla una presentación el 12 de agosto en La Pascasia, en Medellín, y otra el 17 de septiembre en Casa Kilele, en Bogotá, ciudad en la que no se presenta desde hace cerca de una década. La propuesta busca ir más allá del formato tradicional de concierto para generar una experiencia de reflexión compartida alrededor de los desafíos que cada persona enfrenta en su propio camino.

A esta apuesta se suma un videoclip con una idea igualmente simbólica. Filmado entre Buenos Aires, San Martín de los Andes y Neuquén, muestra a la artista recorriendo diferentes paisajes en bicicleta mientras interpreta todos los roles de una producción audiovisual. El video, grabado con un teléfono celular, se convierte en una declaración de principios: crear sin esperar que aparezcan las condiciones perfectas.

Con el lanzamiento de “Andar en Bici”, Rakel no solo abre la puerta a un nuevo álbum. También propone una mirada distinta sobre el cambio y el crecimiento personal. Una invitación a seguir avanzando, incluso cuando el camino parece incierto. Porque, como aprender a montar bicicleta, la vida exige en algún momento soltar las ruedas de apoyo y confiar en que siempre será posible mantener el equilibrio.