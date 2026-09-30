Procuraduría: “No salió de MinDefensa orden de interceptar a Andrés Idárraga”

La Procuraduría archivó la indagación previa contra el Ministerio de Defensa por las denuncias del entonces ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

El alto funcionario denunció ante la Fiscalía, e hizo público aquí en El Reporte Coronell, un informe forense de la firma Forensic Strategic Group, según el cual su teléfono celular había sido interceptado con el programa espía Pegasus.

Idárraga, secretario de transparencia de la Presidencia y ministro de justicia encargado, aseguró en un comunicado expedido en enero de este año que:

“Dicha infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa Nacional utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado –específicamente del Ejército Nacional– con el ánimo de perseguirme, debido a que vengo adelantando investigaciones por corrupción”.

El ministro de justicia encargado señaló con nombre propio a un suboficial miembro del equipo de seguridad del general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, como ejecutor de una presunta orden de la Contrainteligencia Militar que instruía seguimientos en su contra.

El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez Herrera, negó la autenticidad del documento que ordena seguimientos ilegales al entonces secretario de Transparencia de la Presidencia.

Dijo que el papel no corresponde a los formatos usuales de la Contrainteligencia y que el suboficial señalado no pertenecía a esa unidad militar sino a otra.

Cada una de las fuerzas militares y la Policía Nacional negaron haber recibido esa orden de espionaje.

Sin embargo, el informe pericial asegura que el teléfono celular del ministro encargado Andrés Idárraga fue contaminado con Pegasus y sus comunicaciones estuvieron duplicadas desde un aparato espía desde Agosto de 2025.

El suboficial señalado y otros miembros del equipo de seguridad del ministro Pedro Sánchez fueron indagados por la Procuraduría que concluyó:

Que no encontró evidencia del uso del programa espía Pegasus por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Que no encontró soporte de utilización de gastos reservados para ejecutar esa operación contra el entonces secretario de transparencia y ministro de justicia encargado. Que en los archivos oficiales no existe orden de trabajo de la contrainteligencia para efectuar esos seguimientos. Que el grupo de seguridad del entonces ministro de defensa, general Pedro Sánchez, no efectúa labores de inteligencia y contrainteligencia.

Por esas razones, la Procuraduría no identificó responsabilidad alguna en miembros del Ministerio de Defensa en la orden y ejecución de las presuntas interceptaciones al secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

En consecuencia cerró la investigación preliminar contra funcionario del Ministerio de Defensa, la decisión dice textualmente que “cobija al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez”.

En la página de 6AM W ustedes pueden ver la decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.

En todo caso, el informe pericial que Andrés Idárraga entregó tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría confirma que su teléfono fue contaminado con el programa Pegasus.

La pregunta que permanece vigente es ¿Si no eran los militares, quién estaba espiando con Pegasus al funcionario?