Instituto Anticorrupción pide a Estados Unidos incluir a Euclides Torres en la lista OFAC

El Instituto Anticorrupción le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos incluir al empresario Euclides Torres en la lista de la OFAC. la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro.

El director del Instituto Anticorrupción invoca la Ley Global Magnitsky, para pedir que el empresario Euclides Antonio Torres Romero entre en la llamada lista Clinton.

Ustedes pueden ver la carta en la página de 6AM W.

La comunicación pide evaluar la relación financiera y política de Torres con el exministro Armando Benedetti; la financiación atribuida a Torres de actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y su posible participación en financiación de campañas al Congreso de la República.

Tenemos a esta hora comunicación con el abogado Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción:

La inclusión de la lista OFAC de un extranjero es una decisión discrecional del gobierno de Estados Unidos, no necesita evidencias judiciales, ni acreditar investigaciones.

Entrar a la lista Clinton es una decisión al arbitrio del gobierno de turno en Estados Unidos. Salir de ella, en cambio, es costoso y complicado. Algunas personas lo han logrado pero nunca ha sido rápido, sencillo, ni barato.

La inversión de la carga de la prueba pone a los afectados en el problema de demostrar su inocencia, se presumen culpables y su obligación es comprobar que no lo son.