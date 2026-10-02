Homicidios bajan 11 % en Magdalena durante 2026, según la Policía. Foto: Policia Nacional de Colombia

La Policía del Magdalena reportó una reducción del homicidio durante 2026. Entre enero y septiembre se registraron 198 asesinatos, frente a 223 en el mismo periodo de 2025, es decir, 25 casos menos y una disminución del 11 %.

Solo en septiembre, la reducción fue del 38 % frente al mismo mes del año anterior. La Policía señala que el comportamiento se presentó en 18 municipios, mientras que Zona Bananera, Pivijay, Nueva Granada y Santa Ana no registraron homicidios durante ese mes.

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El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, atribuyó los resultados a la focalización de las operaciones, los controles y el fortalecimiento de la presencia policial.

“En el Magdalena estamos protegiendo la vida con acciones concretas. Hoy tenemos una reducción del 11 % en los homicidios durante lo corrido del año y del 38 % durante septiembre”, afirmó el oficial.

En lo corrido de 2026, la Policía también reporta 1.526 capturas y 163 armas de fuego incautadas durante los operativos adelantados en el departamento.

El comandante aseguró que la institución mantendrá la ofensiva y reforzará sus capacidades en las zonas priorizadas.