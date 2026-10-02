Buscan blindar la Sierra Nevada para proteger el agua que abastece a Santa Marta y el Caribe

Santa Marta

La protección de la Sierra Nevada de Santa Marta vuelve al centro del debate, esta vez con una propuesta que busca convertir este territorio en patrimonio biocultural de la Nación. Durante una audiencia pública realizada en la capital del Magdalena, la senadora Patricia Caicedo advirtió que conservar este ecosistema no es únicamente un asunto de los pueblos indígenas, sino una necesidad para garantizar el agua y la vida de miles de habitantes de Santa Marta y otros territorios del Caribe.

“En tiempos de cambio climático es importante proteger las selvas, proteger las ciénagas y proteger la Amazonía y muy especialmente proteger la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta no es solamente importante para el Caribe, para Colombia, sino para el planeta. Es el sistema montañoso más alto del planeta”, dijo la senadora, Patricia Caicedo.

Explicó que la Sierra Nevada concentra una combinación de ecosistemas, pisos térmicos, especies endémicas y fuentes hídricas, características que la convierten en un territorio estratégico frente al cambio climático. Según expuso, de este macizo nacen 37 ríos que llevan sus aguas hacia Magdalena, Cesar y La Guajira y que también tienen relación con ecosistemas como la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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Con esta iniciativa se busca fortalecer la implementación del Decreto 514 de 2026 y otorgar respaldo legal de largo plazo a la protección del territorio ancestral, el agua, la biodiversidad, los ecosistemas, los espacios sagrados y los conocimientos tradicionales de los cuatro pueblos indígenas.

“Venimos desde hace mucho rato conversando, pensando, desde antes incluso que yo fuese senadora. Entonces este dijimos, “Hay que llegar al al Senado y hay que hacer ley este la protección de la Sierra Nevada.” Ellos tienen una ley de origen, ellos tienen la línea negra que su pero es un decreto presidencial que cualquier que otro presidente lo puede tumbar y por eso también generamos unas alertas.

La solicitud se da en el marco de la audiencia pública que busca declarar a la Sierra Nevada de Santa Marta como Patrimonio Biocultural de la Nación.