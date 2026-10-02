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02 oct 2026 Actualizado 15:58

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Santa Marta

En Santa Marta entregan pan y chocolate caliente a soldados y policías

Esta Iniciativa es liderada por la Gobernación del Magdalena a quienes prestan servicio en distintos puntos de la ciudad, como un gesto de gratitud por su labor en las calles.

En Santa Marta entregan pan y chocolate caliente a soldados y policías/ Gobernación del Magdalena.

En Santa Marta entregan pan y chocolate caliente a soldados y policías/ Gobernación del Magdalena.

En Santa Marta entregan pan y chocolate caliente a soldados y policías/ Gobernación del Magdalena.
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Hombres y mujeres de la Fuerza Pública permanecen desplegados en distintos sectores de la ciudad, atentos a la seguridad de ciudadanos y visitantes. Desde la Gobernación del Magdalena se lidera  una campaña de entregar  chocolate caliente y pan para compartir durante sus turnos, conversar unos minutos y agradecerles por su servicio.

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El recorrido llegó al Centro Histórico, el Camellón de la Bahía, El Rodadero, el cerro Ziruma, la Bomba Zuca, La Lucha y la avenida del Ferrocarril, entre otros puntos donde soldados y policías se encontraban cumpliendo labores de seguridad.

La iniciativa también buscó fortalecer la cercanía institucional con quienes tienen la responsabilidad de contribuir a la seguridad y tranquilidad del territorio.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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