En Santa Marta entregan pan y chocolate caliente a soldados y policías

Santa Marta

Hombres y mujeres de la Fuerza Pública permanecen desplegados en distintos sectores de la ciudad, atentos a la seguridad de ciudadanos y visitantes. Desde la Gobernación del Magdalena se lidera una campaña de entregar chocolate caliente y pan para compartir durante sus turnos, conversar unos minutos y agradecerles por su servicio.

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El recorrido llegó al Centro Histórico, el Camellón de la Bahía, El Rodadero, el cerro Ziruma, la Bomba Zuca, La Lucha y la avenida del Ferrocarril, entre otros puntos donde soldados y policías se encontraban cumpliendo labores de seguridad.

La iniciativa también buscó fortalecer la cercanía institucional con quienes tienen la responsabilidad de contribuir a la seguridad y tranquilidad del territorio.