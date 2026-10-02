Luz Alejandra Duarte asume la Secretaría de Gobierno de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La abogada Luz Alejandra Duarte Rivas asumió como nueva secretaria de Gobierno de Santa Marta, luego de desempeñarse como directora de la Oficina de Contratación del Distrito.

Duarte llega a una dependencia que tiene entre sus funciones el manejo de asuntos relacionados con convivencia ciudadana, articulación con las autoridades y atención a las comunidades.

La nueva funcionaria es egresada de la Universidad Sergio Arboleda y tiene formación en Derecho Administrativo, Constitucional y Derechos Humanos. También ha ocupado cargos en áreas como Catastro Multipropósito, Rentas Distritales y la Dirección Jurídica de la Alcaldía.

Su llegada a la Secretaría de Gobierno se produce en medio de los diferentes retos que enfrenta Santa Marta en materia de seguridad, convivencia y atención a las comunidades.

Duarte aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades y los sectores ciudadanos desde esta nueva responsabilidad dentro de la administración distrital.