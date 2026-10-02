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02 oct 2026 Actualizado 17:53

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Santa Marta

Luz Alejandra Duarte asume la Secretaría de Gobierno de Santa Marta

La abogada, quien se desempeñaba como directora de la Oficina de Contratación, llega a una dependencia clave para la convivencia ciudadana y la articulación con las autoridades.

Luz Alejandra Duarte asume la Secretaría de Gobierno de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Luz Alejandra Duarte asume la Secretaría de Gobierno de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Luz Alejandra Duarte asume la Secretaría de Gobierno de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

David Echavez

Santa Marta
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La abogada Luz Alejandra Duarte Rivas asumió como nueva secretaria de Gobierno de Santa Marta, luego de desempeñarse como directora de la Oficina de Contratación del Distrito.

Duarte llega a una dependencia que tiene entre sus funciones el manejo de asuntos relacionados con convivencia ciudadana, articulación con las autoridades y atención a las comunidades.

La nueva funcionaria es egresada de la Universidad Sergio Arboleda y tiene formación en Derecho Administrativo, Constitucional y Derechos Humanos. También ha ocupado cargos en áreas como Catastro Multipropósito, Rentas Distritales y la Dirección Jurídica de la Alcaldía.

Su llegada a la Secretaría de Gobierno se produce en medio de los diferentes retos que enfrenta Santa Marta en materia de seguridad, convivencia y atención a las comunidades.

Duarte aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades y los sectores ciudadanos desde esta nueva responsabilidad dentro de la administración distrital.

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