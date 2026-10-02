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02 oct 2026 Actualizado 17:56

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Santa Marta

DIMAR activa controles en Santa Marta ante el aumento de turistas por la semana de receso

La autoridad marítima activó el dispositivo “Colombia Navega Segura” ante el aumento de turistas y actividades náuticas entre el 3 y el 11 de octubre.

DIMAR activa controles en Santa Marta ante el aumento de turistas por la semana de receso. Foto: DIMAR

DIMAR activa controles en Santa Marta ante el aumento de turistas por la semana de receso. Foto: DIMAR

DIMAR activa controles en Santa Marta ante el aumento de turistas por la semana de receso. Foto: DIMAR

David Echavez

Santa Marta
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Con el inicio de la semana de receso escolar, DIMAR reforzó los controles de seguridad en las zonas marítimas de Santa Marta, donde se prevé un aumento de turistas y actividades náuticas entre el 3 y el 11 de octubre.

Las inspecciones y controles se realizarán en sectores como Taganga, Playa Grande, El Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte y zonas del Parque Nacional Natural Tayrona, entre ellas Neguanje y Bahía Concha.

El dispositivo contempla verificaciones a embarcaciones y empresas de transporte marítimo, además de controles en los muelles autorizados y jornadas de orientación para turistas y operadores.

DIMAR recomendó utilizar servicios autorizados, portar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido, respetar la capacidad de las embarcaciones y consultar las condiciones del mar antes de zarpar.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con Guardacostas a través de la línea 146 o el canal 16 VHF marino.

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