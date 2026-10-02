DIMAR activa controles en Santa Marta ante el aumento de turistas por la semana de receso. Foto: DIMAR

Con el inicio de la semana de receso escolar, DIMAR reforzó los controles de seguridad en las zonas marítimas de Santa Marta, donde se prevé un aumento de turistas y actividades náuticas entre el 3 y el 11 de octubre.

Las inspecciones y controles se realizarán en sectores como Taganga, Playa Grande, El Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte y zonas del Parque Nacional Natural Tayrona, entre ellas Neguanje y Bahía Concha.

El dispositivo contempla verificaciones a embarcaciones y empresas de transporte marítimo, además de controles en los muelles autorizados y jornadas de orientación para turistas y operadores.

DIMAR recomendó utilizar servicios autorizados, portar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido, respetar la capacidad de las embarcaciones y consultar las condiciones del mar antes de zarpar.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con Guardacostas a través de la línea 146 o el canal 16 VHF marino.