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02 oct 2026 Actualizado 17:53

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Internacional

Venezuela abre el proceso para crear comité que evaluará a los nuevos jueces del Supremo

Esta comisión preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

Imagen de referencia justicia venezolana. Foto: Getty Images

Imagen de referencia justicia venezolana. Foto: Getty Images / ericsphotography

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El Parlamento de Venezuela informó este viernes sobre el inicio para seleccionar a 12 miembros de la sociedad civil que conformarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de servir al Gobierno.

El Parlamento recordó en X que los candidatos del Comité de Postulaciones Judiciales deben ser venezolanos, mayores de 35 años y no haber sido condenados mediante una sentencia definitivamente firme ni sancionados por responsabilidad administrativa.

El proceso se cerrará el 9 de octubre para luego iniciar la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual Supremo está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

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